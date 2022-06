Bundeskanzler Scholz zu Besuch in Nordmazedonien (dpa-news/AP/Boris Grdanoski)

Den Staaten des westlichen Balkans sei schon vor 19 Jahren eine EU-Perspektive versprochen worden, sagte der SPD-Politiker nach einem Treffen mit dem nordmazedonischen Ministerpräsidenten Kovacevski in Skopje. Es werde Zeit, dass diesem Versprechen Taten folgten. Dies gelte ganz besonders für Nordmazedonien. Das Land habe alle Beitrittsanforderungen erfüllt, betonte Scholz. Kovacevski dankte Scholz für die Unterstützung. Er erwarte, dass der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 23. Juni dem Beginn der Beitrittsverhandlungen zustimmen werde. - Am Mittag wird der Kanzler in Bulgarien erwartet.

Scholz hatte seine zweitägige Balkan-Reise gestern begonnen. Bei seinen Besuchen in Serbien und im Kosovo kündigte er an, sich für eine realistische EU-Perspektive der Westbalkan-Staaten einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.