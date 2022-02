Bundeskanzler Olaf Scholz (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Scholz betonte , die Lage in der Ukraine sei ernst. Man könne nicht übersehen, dass da sehr viele Soldaten und Truppen an der Grenze aufmarschiert seien. Im Falle eines Angriffs auf die territoriale Integrität der Ukraine werde dies einen sehr hohen Preis haben.

Die USA hatten heute angekündigt, ihr Truppenkontingent in Europa aufzustocken. Wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte , sollen 2.000 Soldaten nach Deutschland und Polen verlegt werden, 1.000 derzeit in Bayern stationierte US-Soldaten werden nach Rumänien entsandt.

Stoltenberg begrüßt Truppenverlegung

Ein Sprecher des Pentagon erklärte, es sei wichtig, dem russischen Präsidenten Putin und der Welt ein starkes Signal zu senden. Nato-Generalsekretär Stoltenberg begrüßte die Entscheidung und versicherte, man tue alles Notwendige, um die Verbündeten zu verteidigen.

Russlands Vize-Außenminister Gruschko spach dagegen von einem "destruktiven Schritt". Die Spannungen würden erhöht, der Spielraum für politische Entscheidungen werde verengt.

Auf Bidens Anordnung hin waren in der vergangenen Woche 8.500 Soldaten in den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf eine schnelle Verlegung nach Europa zu ermöglichen. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an die Grenze zur Ukraine verlegt. Der Westen befürchtet eine Invasion. Moskau bestreitet derartige Pläne.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.