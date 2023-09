Olaf Scholz hat den saudischen Kronprinzen zuletzt vor einem Jahr in Dschidda getroffen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Begleitet wird er von Bundesfinanzminister Lindner. Scholz will heute am Rande des Gipfels den saudischen Kronprinzen bin Salman treffen. Außerdem sind nach Angaben der deutschen Delegation während des zweitägigen Aufenthalts in Neu Delhi Gespräche mit dem nigerianischen Präsidenten Tinubu und dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi geplant. Die Staatschefs von Ägypten und Nigeria sind nur Gäste beim G20-Gipfel.

Am Abend hatten sich US-Präsident Biden und Indiens Premierminister Modi zu bilateralen Gesprächen getroffen. Man wolle die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Raumfahrt und Forschung vertiefen, hieß es nach dem Treffen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.