Indien-Reise

Bundeskanzler Scholz hat mit dem indischen Premierminister Modi eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Das kündigte Bundeskanzler Scholz nach Gesprächen mit dem indischen Premierminister Modi in Neu Delhi an. Die 1.800 in Indien tätigen deutschen Unternehmen sollten dort künftig leichter investieren und mehr Beschäftigte einstellen. Der SPD-Politiker warb zudem für einen stärkeren Austausch von Fachkräften und eine engere Kooperation bei Forschung und Entwicklung. Scholz betonte, er hoffe, dass die Europäische Union bald ein Freihandelsabkommen mit Indien abschließt. Er werde sich auch persönlich engagieren, das dies nicht mehr lange dauere.

Die EU und Indien hatten bereits von 2007 bis 2013 über einen entsprechenden Vertrag verhandelt. Damals scheiterten die Gespräche, im vergangenen Jahr wurden sie wieder aufgenommen.

