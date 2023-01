Bundeskanzler Olaf Scholz (r.) und der irakische Ministerpräsident al-Sudani wollen im Bereich der Energieversorgung zusammenarbeiten. (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Bei einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten Al-Sudani in Berlin sagte Scholz, der Irak wäre für die Bundesrepublik ein sehr gern gesehener Kooperationspartner. Gas und Öl könnten über Deutschland auch in andere europäische Länder weitergeleitet werden. Deutschland wolle einen möglichst breiten Kreis an Lieferanten haben, um Abhängigkeiten zu vermeiden.

Al-Sudani betonte die Absicht des Iraks, Gasexporte weiter voranzutreiben. Zudem habe man deutsche Unternehmen zu Investitionen in diesem Sektor eingeladen. Vertreter des Unternehmens Siemens Energy unterzeichneten mit Iraks Elektrizitätsminister Fadhil eine Absichtserklärung. Demnach soll die Infrastruktur der Stromversorgung im Irak ausgebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.