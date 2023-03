Regierungserklärung

Bundeskanzler Scholz wirbt für Zusammenhalt in Europa

Bundeskanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung für den Zusammenhalt in Europa geworben und die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine bekräftigt. Unionsfraktionschef Merz kritisierte, die Hilfe Deutschlands bleibe gemessen an der Wirtschaftsleistung hinter dem zurück, was beispielsweise die baltischen Staaten leisteten.

16.03.2023