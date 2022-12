Neujahrsansprache

Bundeskanzler Scholz wirbt um Zuversicht und Zusammenhalt

Bundeskanzler Scholz hat die Menschen in Deutschland zu Zuversicht und Zusammenhalt aufgerufen. In seiner Neujahrsansprache sagte der Kanzler, mit 2022 gehe ein schweres Jahr zu Ende. Russland führe einen imperialistischen Angriffskrieg mitten in Europa. Dies stelle auch Deutschland auf eine harte Probe.

31.12.2022