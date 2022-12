Regierungserklärung

Bundeskanzler Scholz im Bundestag (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Putin habe sich fundamental verrechnet, als er geglaubt habe, er könne Europas Solidarität austrocknen und den Gashahn zudrehen, unterstrich der SPD-Politiker. Putin greife deshalb nun die Infrastruktur der Ukraine an. Scholz sprach wörtlich von einer Politik der verbrannten Erde und niederträchtigen Art der Kriegsführung. Der Bundeskanzler betonte, die Europäische Union werde der Ukraine in diesem Winter nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Stromgeneratoren helfen. Dafür stelle die EU im kommenden Jahre weitere 18 Milliarden Euro Finanzhilfe bereit.

Union fordert auch Kampfpanzer für die Ukraine

Oppositionsführer Merz von der CDU forderte den Bundeskanzler auf, auch Schützen- und Kampfpanzer aus Beständen der Bundeswehr und Industrie der Ukraine bereitzustellen. Merz machte Scholz persönlich dafür verantwortlich, dass das Land diese Hilfe nicht bekomme. Er nutzte die Aussprache zudem, um Bundeskanzler Scholz Versäumnisse in der Europa-Politik vorzuwerfen, unter anderem in den deutsch-französischen Beziehungen. Scholz fehle die Fantasie eines Architekten, um das Haus Europa wetterfest und zukunftsfähig zu machen.

AfD-Fraktionschef Chrupalla verlangte ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Deutschland als Land ohne Rohstoffe und mit hoher Inflation könne es sich nicht erlauben, ständig wirtschaftliche Strafmaßnahmen zu erlassen. Der Vorsitzende der Links-Fraktion, Bartsch, warf der Bundesregierung vor, angesichts der Energiekrise und der hohen Inflation in Deutschland keine Lösungen zu bieten.

Aktuelle Stunde zu den Reichsbürgern

Darüber hinaus befassen sich die Parlamentarier in einer Aktuellen Stunde mit der Frage, welche Konsequenzen aus den Umsturzplänen der Szene der sogenannten "Reichsbürger" zu ziehen sind. In der Vorwoche waren 25 von ihnen unter dem Vorwurf festgenommen worden, sie hätten das politische System in Deutschland stürzen wollen. Zu dem Thema will sich heute auch Bundesinnenministerin Faeser im Innenausschuss des Parlaments äußern.

Die AfD hält die jüngste Razzia weiterhin für übertrieben. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Baumann, sagte im ZDF, nach den Sitzungen im Innen- und im Rechtsausschuss sei klar geworden, dass die Gruppe wohl entsprechende Absichten zu einem Umsturz verfolgt habe. Aber die Fähigkeiten, diese Absichten in die Tat umzusetzen, hätten nicht nachgewiesen werden können. Bei einzelnen Razzien gegen die Clan-Kriminalität würden bestimmt mehr Waffen und Gelder gefunden, führte der AfD-Politiker aus. Unter den verdächtigen Mitgliedern der aufgeflogenen Gruppe ist auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin, Malsack-Winkemann. Sie wurde in Untersuchungshaft genommen.

Warnung vor "politischem Aktionismus"

Aus dem Deutschen Beamtenbund kommen Warnungen, das Disziplinarrecht infolge der rechtsterroristischen Umsturzpläne voreilig zu verschärfen. Bevor man in politischen Aktionismus verfalle, sollten die vorhandenen Mittel angewandt werden, sagte der Thüringer Landesvorsitzende Schönborn dem Sender MDR. Anders sieht es die Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt. Neue Maßnahmen, um Extremisten schneller aus dem Staatsdienst zu entfernen, seien angebracht, meinte Verbandschef Bachmann. Derzeit dauere es bis zu vier Jahre, in denen entsprechende Personen zudem noch 100 Prozent Sold bekämen.

