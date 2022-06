Bundeskanzler Scholz mit Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern (Jens Büttner/dpa)

Das Land befinde sich in einer großen Transformation, sagte Scholz nach einem Treffen mit den Regierungschefs der ostdeutschen Länder auf der Insel Riems bei Greifswald. Die ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger seien Fachleute in Fragen der Transformation. Von ihren Erfahrungen könnten alle in Deutschland profitieren.

Die Vorsitzende der Ost-Ministerpräsidentenkonferenz, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig betonte, bei den Gesprächen sei es auch um die Energiesicherheit und die -preise gegangen. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sagte die SPD-Politikerin, Hauptlösung sei der beschleunigte Ausbau der Erneuerbaren Energien. Dafür brauche man aber Speichertechnologien. Die fünf ostdeutschen Bundesländer und Berlin wollten eine gemeinsame Interessenvertretung für die Wasserstofftechnologie gründen. Der Bund sorgt laut Schwesig für eine Anschubfinanzierung.

Warnungen vor Fiasko

Der Osten ist stark von russischen Energielieferungen abhängig, auf die Deutschland wegen des Angriffskrieges in der Ukraine verzichten will.

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte zum Auftakt des Treffens die Energie-Politik der Bundesregierung kritisiert. Vieles, was man höre, erinnere an Planwirtschaft, sagte der CDU-Politiker. Und es werde am Ende genauso enden: teuer und mit einem wirtschaftlichen Fiasko.

