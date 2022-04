Japan-Reise

Bundeskanzler Olaf Scholz in Japan (Kay Nietfeld/dpa)

Bei einer Wirtschaftskonferenz in Tokio sagte Scholz, Japan habe sich als G7-Partner von Beginn des russischen Angriffskrieges an klar und entschieden an die Seite der Ukraine gestellt. Auch die Reise von Premierminister Kishida im März zum G7-Krisengipfel in Brüssel habe gezeigt, dass die wirtschaftsstarken Demokratien der Welt zusammenstünden.

Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz in der Gruppe der Sieben. Der Besuch in Japan ist die erste Asien-Reise des Kanzlers seit seinem Amtsantritt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.