EU-Asylpolitik

Dieser bedeute, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU einen Beitrag leisten müssten und die Last nicht allein bei den Grenzstaaten liege. Polen und Ungarn hatten erneut den Plänen für die Asylreform eine Absage erteilt und Vetos angekündigt. Der polnische Regierungschef Morawiecki erklärte zudem, er werde in Brüssel einen neuen Vorschlag zur Flüchtlingspolitik der EU vorlegen