Am Vormittag trifft er US-Präsident Biden im Weißen Haus. Ein Sprecher des Kanzleramts in Berlin erklärte, es handele sich um einen Besuch in Krisenzeiten. Bei den Gesprächen werde es dementsprechend hauptsächlich um das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt gehen. Aber auch die transatlantischen Beziehungen im Allgemeinen stünden auf der Tagesordnung.

Die USA-Reise ist der Auftakt einer Reihe von weiteren Besuchen, um in der Ukraine-Krise nach Lösungen zu suchen. In einer Woche reist der Bundeskanzler zuerst nach Kiew und dann nach Moskau, um dort Präsident Putin zu treffen.

