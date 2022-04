Bundeskanzler Scholz sprach von "furchtbaren und grauen-erregenden Aufnahmen". Straßen seien mit Leichen übersät. Scholz forderte in Berlin wörtlich , diese Verbrechen des russischen Militärs müssten aufgeklärt werden. Internationale Organisationen wie das Rote Kreuz müssten zudem Zugang zu diesen Gebieten erhalten - sowie die Täter und ihre Auftraggeber konsequent zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Europäische Union will die Untersuchung mutmaßlicher Gräueltaten der russischen Armee in Vororten von Kiew unterstützen. Ratspräsident Michel zeigte sich ebenfalls erschüttert über Bilder aus dem ukrainischen Ort Butscha und sprach von einem Massaker. Die EU werde bei der Sammlung der notwendigen Beweise für die Verfolgung vor internationalen Gerichten helfen, schrieb Michel auf Twitter . Zugleich kündigte er weitere EU-Sanktionen gegen Russland an. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenministerin Baerbock. Die britische Außenministerin Truss forderte eine Untersuchung wegen Kriegsverbrechen.