Bundeskanzler Scholz lehnt Waffenlieferung an die Ukraine weiterhin ab (dpa/ Hannibal Hanschke)

In einem Interview mit der "Washington Post" betonte Scholz, die USA seien der wichtigste Verbündete Deutschlands und Europas. Er wisse zu schätzen, was US-Präsident Biden in den schwierigen bilateralen Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland leiste. Waffenlieferungen an die Ukraine schloss Scholz erneut aus. Zugleich deutete er eine stärkere Beteiligung der Bundeswehr im Baltikum an. In Litauen sind bereits deutsche Soldaten stationiert.

Wegen seiner bisherigen öffentlichen Zurückhaltung in der Krise war Scholz zuletzt stark unter Druck geraten. Um eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden, will Scholz demnächst zudem auch in die Ukraine und nach Russland reisen, ähnlich wie der französische Präsident Macron. Dieser wird heute in Moskau zu einem Gespräch mit dem russischen Staatschef Putin erwartet. Morgen wird er dann zu Anschlussgesprächen mit der ukrainischen Regierung in Kiew erwartet. Auch Bundesaußenministerin Baerbock reist heute in die ukrainische Hauptstadt.

