Angriffskrieg Russlands

Die Zeitung "La Repubblica" veröffentlichte ein Foto des SPD-Politikers zusammen mit dem italienischen Präsidenten Draghi und dem französischen Staatsoberhaupt Marcon im Abteil eines Sonderzuges. Im Vorfeld hatten bereits mehrere Medien über die Reise berichtet, die - wie in solchen Fällen üblich - nicht offiziell bestätigt wurde. Die drei Politiker wollen demnach ein Signal der Einheit an die Ukraine senden. Noch diese Woche will die EU-Kommission ihre Empfehlung abgeben, ob die Ukraine einen Status als Beitrittskandidatin zur Union erhält.

Das Oberkommando des ukrainischen Militärs wies derweil auf die schwierige militärische Lage im Osten des Landes hin, vor allem in der Region Luhansk. Die russischen Truppen greifen dort den Angaben zufolge aus neun Richtungen gleichzeitig an.

