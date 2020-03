Im Bundeskanzleramt wollen die Spitzen der großen Koalition heute Abend über die Ausbreitung des Coronavirus und Hilfen für die deutsche Wirtschaft beraten.

Im Gespräch sind unter anderem Überbrückungskredite und geringere Hürden für die Kurzarbeit. SPD-Chef Walter-Borjans nannte es im Interview der Woche des Deutschlandfunks sinnvoll, wenn das Kurzarbeitergeld unter bestimmten Voraussetzungen bis zu zwei Jahre lang zur Verfügung steht. Unternehmen, die von Lieferketten nach China abhängig seien, könnten schnell in Liquiditätsprobleme kommen. Dafür müsse der Staat Instrumente bereit halten. Arbeitsminister Heil werde schon in der kommenden Woche im Kabinett Vorschläge auf den Weg bringen.



Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen stieg in Deutschland auf knapp 800. Auch in anderen Ländern - darunter vor allem Italien, aber auch der Iran - haben sich die Zahlen weiter erhöht. Weltweit gibt es inzwischen mehr als 100.000 nachgewiesene Fälle. Die Zahl der Toten liegt bei 3.500. Knapp 60.000 Menschen haben sich inzwischen vollständig erholt.