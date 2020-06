Nach drei Monaten mit Video- und Telefonkonferenzen kommt Bundeskanzlerin Merkel heute erstmals wieder persönlich mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen.

Bei den Gesprächen am Nachmittag im Kanzleramt soll es um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie gehen. Zudem stehen unter anderem die weitere Umsetzung des von der großen Koalition vereinbarten Konjunkturprogramms, der Ausbau der Mobilfunk-Netze sowie die Umsetzung des geplanten Ganztagsausbaus an Grundschulen auf der Tagesordnung.



Vor dem Treffen mit der Bundeskanzlerin befassen sich die Ministerpräsidenten mit dem Rundfunkstaatsvertrag. Der Rundfunkbeitrag soll ab Anfang 2021 um 86 Cent auf 18,36 pro Monat steigen. Vor allem Sachsen-Anhalt wehrte sich bislang dagegen. Heute könnte die entsprechende Novelle jedoch unterzeichnet werden. Anschließend müssen die Landtage die Vereinbarung noch ratifizieren. Weitere Themen der Ministerpräsidentenkonferenz sind die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft und die Energiewende.