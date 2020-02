Nach dem Eklat um die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen tritt der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, der CDU-Politiker Christian Hirte, zurück.

Er habe nach einem Gespräch mit Kanzlerin Merkel "ihrer Anregung folgend" um seine Entlassung gebeten, teilte er mit. Der Christdemokrat, der auch stellvertretender Parteivorsitzender in Thüringen ist, hatte dem FDP-Politiker Kemmerich zu seiner umstritteneren Wahl zum Ministerpräsidenten gratuliert. Diese Entscheidung war mit den Stimmen der AfD zustande gekommen. Die SPD hatte daraufhin die Entlassung Hirtes gefordert. Regierungssprecher Seibert erklärte, Merkel habe bereits beim Bundespräsidenten ein entsprechendes Ersuchen eingereicht.



Der Generalsekretär der CDU Thüringen, Walk, sprach hingegen von einer "unglücklichen Entscheidung". Der Autor und Kolumnist Jan Fleischhauer kommentierte via Twitter, wäre er Abgeordneter der CDU, würde er sich fragen, ob die Kanzlerin nicht insgeheim an der Zerstörung der CDU arbeite.

Auch Staatsministerin Bär (CSU) beglückwünschte Kemmerich

Die SPD-Vorsitzende Esken begrüßte indes den Rückzug Hirtes. Ein Verbleib im Amt wäre für ihre Partei nicht tragbar gewesen. Parteivize und Juso-Chef Kühnert meinte auf Twitter, der erste "Trittbrettfahrer der blau-schwarz-gelben Schande" müsse gehen: "Ihm werden viele folgen müssen." Auf Nachfrage nannte er unter anderem die Namen von Thüringens CDU-Fraktionschef Mohring und Ministerpräsident Kemmerich (FDP). Die SPD-Bundestagsabgeordnete Griese lobte Merkel: "Klare Kante! Respekt, Frau Bundeskanzlerin." Auch der Grünen-Politiker Beck äußerte Zustimmung. Die Causa Hirte zeige, dass die Unionsführung ernsthaft für eine klare Linie kämpfe: "Das finde ich respektabel und das sollte auch die politische Konkurrenz würdigen und honorieren."



Auch Digital-Staatsministerin Bär (CSU) hatte Kemmerich Glückwünsche via Twitter übermittelt. Sie löschte ihren Tweet später wieder und bezeichnete ihn als Fehler.