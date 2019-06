In Berlin hat die Polizei eine Aktion von Umwelt-Aktivisten der Bewegung "Extinction Rebellion" vor dem Bundeskanzleramt aufgelöst.

Rund 30 Umweltschützer hatten sich an den Zaun des Gebäudes gekettet. Sie forderten, dass die Bundesregierung den Klimanotstand ausrufen solle. Die Polizei durchtrennte die Ketten und beendete die Aktion.



Extinction Rebellion setzt sich mit Mitteln des zivilen Ungehorsams für den Klimaschutz ein. Im vergangenen April hatte die Bewegung mit Blockaden an Straßenkreuzungen und Brücken in London für Schlagzeilen gesorgt.