Bundeskanzlerin Merkel kommt heute mit Vertretern des Einzelhandels und der Ernährungsindustrie zusammen.

Nach Angaben der Bundesregierung geht es bei der Zusammenkunft vor allem um die Frage, wie sich für gute Lebensmittel angemessene Preise erzielen lassen. Hintergrund sind die Klagen von Landwirten über Dumpingpreise und mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit.



An dem Treffen in Berlin sollen auch Landwirtschaftsministerin Klöckner und Wirtschaftsminister Altmaier teilnehmen.



Grünen-Fraktionschef Hofreiter forderte einen besseren Schutz der Landwirte vor der Macht der großen Lebensmittelhändler. So müssten etwa Zusammenschlüsse von Erzeugern zur Abwehr von ruinösen Preisen erlaubt werden, sagte Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bäuerinnen und Bauern hätten faire und existenzsichernde Preise verdient.