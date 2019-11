Vor dem morgigen Auto-Gipfel drängt Bundeskanzlerin Merkel auf einen raschen Ausbau der Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Man wolle bis zum Jahr 2030 eine Million Ladepunkte schaffen, sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Video-Botschaft. Dabei würden sich die Unternehmen beteiligen. Auch bei Kaufprämien für Elektro-Autos sollten Staat und Industrie gemeinsam die Finanzierung übernehmen .



Bei dem Gipfel beraten Vertreter von Industrie, Politik und Wissenschaft über die Mobilität der Zukunft. Neben der Förderung alternativer Antriebe soll es dabei auch um die Auswirkungen der E-Mobilität auf die Arbeit in der Automobilwirtschaft gehen. Merkel sagte, man wolle die Fachkräfte mitnehmen auf den Weg in eine moderne klimafreundliche Zukunft.