Bundeskanzlerin Merkel hat die Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem als unzureichend und verbesserungswürdig bezeichnet.

Leider gebe es immer noch einen sehr starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolgen, sagte die CDU-Politikerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Das sehe man insbesondere bei Schülerinnen und Schülern, die aus sozial schwierigen Regionen kämen. Das große Ziel müsse daher "Chancengerechtigkeit für alle" lauten.



Zugleich wies Merkel darauf hin, dass Bildung in erster Linie Ländersache sei. Allerdings unterstütze die Bundesregierung systematisch bestimmte Bereiche wie etwa die Sprachförderung in Schulen und Kindertagesstätten.