Deutschland befindet sich nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Merkel in einer sehr schwierigen Phase der Pandemie. Zurückgehende Neuinfektionen und weniger Behandlungen auf Intensivstationen seien gute Nachrichten. Auf der anderen Seite habe man es immer noch mit erschreckend hohen Todeszahlen zu tun. Außerdem müsse man die Ausbreitung des mutierten Virus verlangsamen.

Bei ihrem Auftritt vor Journalisten in der Bundespressekonferenz dankte Merkel der Bevölkerung dafür, dass sie sich in der Pandemie einschränkt. Die harten Einschnitte begännen sich nun auszuzahlen, sagte Merkel in Berlin.



Besondere Gefahr geht nach Einschätzung der Kanzlerin von dem mutierten Virus aus, das in Großbritannien und anderswo bereits für einen gewaltigen Anstieg der Infektionszahlen verantwortlich sei. Noch sei Zeit, dessen Ausbreitung in Deutschland so weit wie möglich zu verlangsamen, betonte Merkel.

EU berät über Impfzertifikate

In all den Maßnahmen, die man beschließe, gehe es um Vorbeugung, betonte die CDU-Politikerin. Dies werde auch heute Abend bei der Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs Mittelpunkt der Beratungen sein. Epidemiologisch betrachtet sei die EU "ein Gebiet". Das Ziel sei, die Pandemie in diesem Jahr in den Griff zu bekommen und sie auch zu überwinden.



Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten heute Abend unter anderem über ein Impfzertifikat, mit dem Bürger und Bürgerinnen möglicherweise in Zukunft europaweit nachweisen können, dass sie gegen Corona geimpft sind. Welche Rechte mit einem solchen Pass verbunden werden könnten, ist noch unklar.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.