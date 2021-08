Nach Ansicht von Bundeskanzlerin Merkel hat die internationale Koalition die Stärke der Taliban unterschätzt. Merkel sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag, die Entwicklungen in Afghanistan seien bitter für alle Menschen, die sich für den Aufbau einer Demokratie eingesetzt hätten.

Zusammen mit den Verbündeten würden die Evakuierungsflüge bis zum Ablaufen der Frist am 31. August mit aller Kraft fortgeführt. Aber auch über dieses Datum hinaus werde Deutschland zu seiner Verantwortung stehen, die Ortskräfte vor Übergriffen der Taliban zu schützen. Zudem müssten die Nachbarsstaaten bestmöglich bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge unterstützt werden. Merkel sagte, die Taliban seien jetzt Realität in Afghanistan. Im Dialog mit den Verbündeten gelte es nun, einen Umgang mit den neuen Machthabern zu finden. Es müsse verhindert werden, dass Afghanistan wieder zu einem Hort des internationalen Terrorismus werde.



Im Anschluss an die Regierungserklärung beraten die Abgeordneten nachträglich über die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Kabul. Es wird mit einer Mehrheit für den Einsatz gerechnet. Allerdings werfen nicht nur Mitglieder der Opposition der Regierung schwere Fehleinschätzungen vor.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.