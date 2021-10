Bundeskanzlerin Merkel ermutigt Frauen, sich stärker in die Politik einzumischen.

Es müsse weiter daran gearbeitet werden, dass sich Frauen insgesamt mehr zutrauten, sagte die frühere CDU-Vorsitzende der "Süddeutschen Zeitung". Denn selbst wenn welche da seien, sei es ja nicht so, dass sie sich derzeit um beispielsweise den Parteivorsitz rangelten. Nur Männer, das passe nicht mehr in die Zeit, betonte Merkel. Und wenn man eine Volkspartei sein wolle, müsse man einer Parität nahekommen und diese auch wollen.



Die CDU hatte bei der Bundestagswahl, zu der Merkel nicht erneut angetreten war, eine historische Niederlage erlitten. Die Partei strebt nun eine personelle und inhaltliche Erneuerung an. Ein Sonderparteitag soll unter anderem einen neuen Vorstand wählen. Parteichef Laschet hatte erkennen lassen, eigene Ambitionen gegebenenfalls zurückzustellen. Als Anwärter für seine Nachfolge werden bislang in erster Linie Männer gehandelt.

