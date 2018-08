Bundeskanzlerin Merkel ist dafür, Georgien als sicheres Herkunftsland für Flüchtlinge einzustufen. Nach der Visums-Liberalisierung der EU seien viele Asylbewerber aus Georgien nach Deutschland gekommen, obwohl die Anerkennungsquote sehr gering sei, sagte Merkel bei einem Besuch in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

Derzeit nehme die Zahl der Flüchtlinge - auch mit Unterstützung der Regierung in Tiflis - wieder ab.



Ministerpräsident Bachtadse bekräftigte auf der gemeinsamen Pressekonferenz den Wunsch seines Landes, Mitglied von EU und Nato zu werden. Merkel sagte die Unterstützung Deutschlands in dieser Frage zu. Zugleich plädierte sie für den weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Georgien.



Georgien ist die erste Station einer dreitägigen Südkaukasus-Reise. Morgen reist die Kanzlerin nach Armenien weiter. Am Samstag wird sie in Aserbaidschan erwartet.