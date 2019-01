Bundeskanzlerin Merkel hat erneut Verständnis für Sorgen Israels mit Blick auf den Iran gezeigt.

Die Führung in Teheran betreibe eine Politik, die bedrohlich sei für Israel, sagte Merkel in einem Interview mit dem israelischen Rundfunk. Daher sei es richtig, dass die Regierung in Jerusalem ihre Sicherheitsinteressen vertrete. Angesprochen auf die Situation in Syrien betonte die Kanzlerin, Deutschland setzte sich dafür ein, dass das iranische Militär nicht so nah an die Golanhöhen herankomme. Darüber habe sie auch mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen.



Israel hatte in der Nacht auf Sonntag erneut Luftangriffe auf syrische und iranische Stellungen in Syrien geflogen. Der Iran und Russland sind Verbündete von Staatschef Assad und unterstützen ihn im Bürgerkrieg.