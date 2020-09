Bundeskanzlerin Merkel hat für ein transparentes Vorgehen in der Corona-Krise geworben.

Das politische Handeln basiere auf Forschung und Fakten, die verständlich und nachvollziehbar vermittelt werden müssten, sagte Merkel bei einem virtuellen Gipfel am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Bei jeder staatlichen Maßnahme zum Schutz vor der Pandemie müsse abgewogen werden, ob sie zielführend und verhältnismäßig sei und ob es Alternativen gebe. Zudem betonte Merkel die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit. Globale Aufgaben ließen sich nur global lösen. Es gelte, multinationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.