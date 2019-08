Bundeskanzlerin Merkel will die Arbeit der Regierung transparenter gestalten.

Die Bürger sollten stärker an Entscheidungsprozessen beteiligt werden, kündigte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft an. In Zeiten der Digitalisierung habe sich das Informationsverhalten der Menschen geändert. So seien beispielweise die Möglichkeiten, an Nachrichten zu gelangen, viel größer geworden. Die Bürger sollten etwa einen Überblick erhalten, wie Steuergelder verwendet werden. Das Bundeskabinett werde am kommenden Mittwoch einen entsprechenden Aktionsplan verabschieden, erklärte Merkel.