Bundeskanzlerin Merkel sieht beim Thema Sicherheit im Internet auch die Bürger in der Pflicht.

Einerseits müsse der Staat zwar Sicherheit gewährleisten, etwa durch aktive Information, sagte Merkel in einer Videobotschaft. Die Bundesregierung habe für ein sicheres Internet eine Strategie entwickelt, um auf Angriffe in diesem Bereich gut reagieren zu können. Zudem sorge das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik dafür, dass neue Entwicklungen im Blick behalten und die Bürger über Gefahren informiert würden.



Aber jeder Einzelne sei ebenso ein Stück weit dafür verantwortlich, sorgsam mit den eigenen Daten umzugehen. Dazu gehörten starke Passwörter, die immer mal wieder verändert würden. Auch Kinder müssten mit IT-Sicherheit vertraut gemacht werden, betonte Merkel.