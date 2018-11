Bundeskanzlerin Merkel spricht im EU-Parlament zur Zukunft Europas

Bundeskanzlerin Merkel hält am Nachmittag im Europaparlament in Straßburg eine Rede zur Zukunft der Europäischen Union.

Ein gutes halbes Jahr vor der Europawahl wird mit Spannung erwartet, welche Vision die deutsche Regierungschefin in ihrer letzten Amtszeit für die Staatengemeinschaft beschreibt. In der Debatte über grundlegende Reformen der EU hatten sich in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Staats- und Regierungschefs im Europaparlament geäußert, darunter der französische Präsident Macron.



Der Politologe und Publizist Grosser sagte im Deutschlandfunk, er hoffe, dass Merkel sich zur Idee Macrons einer gemeinsamen europäischen Armee äußere. Hinsichtlich der deutsch-französischen Beziehungen gebe es eine gewisse Zurückhaltung auf deutscher Seite, die Frankreich nicht ganz verstehe. Zugleich fügte Grosser mit Blick auf Italien sowie die Brexitverhandlungen hinzu, es gebe derzeit enorme Probleme in der EU, die müsste man gemeinsam bewältigen.