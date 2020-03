Bundeskanzlerin Merkel hat an die Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich an die Auflagen zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus zu halten. Es sei existenziell, das öffentliche Leben, soweit es gehe, herunterzufahren, erklärte sie in einer Fernsehansprache.

Jeder und jede Einzelne müsse sich jetzt an die Regeln halten. Die Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das werde auf die Probe gestellt wie nie zuvor, betonte die Kanzlerin. Alle Menschen müssten voneinander Abstand halten und unnötige Begegnungen vermeiden. Merkel unterstrich, dass die Lebensmittelversorgung jederzeit gesichert sei. Hamsterkäufe dagegen seien sinnlos und unsolidarisch.



Die Bundeskanzlerin erklärte wörtlich: "Lassen Sie mich sagen: es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst". Seit dem Zweiten Weltkrieg habe es keine Herausforderung mehr gegeben, bei der es so sehr auf das gemeinsame solidarische Handeln ankomme.



Nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität gibt es inzwischen in Deutschland knapp 12.000 bestätigte Infektionsfälle. Das Robert Koch-Institut spricht dagegen von 8.198 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind. Die Zahlen unterscheiden sich auch deshalb, weil zum Teil die Quellen voneinander abweichen.