Mit einem Besuch in Nigeria beendet Bundeskanzlerin Merkel heute ihre dreitägige Reise durch Westafrika.

In den Gesprächen mit Präsident Buhari dürften die Migration, die Bekämpfung der Fluchtursachen und die fragile Sicherheitslage im Mittelpunkt stehen. Die islamistische Terrororganisation Boko Haram verübt seit 2009 immer wieder Anschläge im Norden des Landes. Nigeria ist ein Hauptherkunftsland von Migranten auf der etwa nach Italien führenden zentralen Mittelmeerroute.



In den vergangenen Tagen hatte Merkel im Senegal und in Ghana Gespräche geführt. Die Kanzlerin ist mit einer Wirtschaftsdelegation unterwegs, um zur Förderung von Geschäftsbeziehungen beizutragen.