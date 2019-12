Das Bundeskartellamt hat Bußgelder von insgesamt acht Millionen Euro wegen wettbewerbswidriger Praktiken beim Verkauf von Kfz-Kennzeichen verhängt.

Wie die Behörde mitteilte, geht es um vier Firmen und fünf Einzelpersonen. Diese hätten seit dem Jahr 2000 bis Anfang 2015 unter anderem abgesprochen, wer in welchen Märkten eine Prägestelle betreiben dürfe. Solche Kooperationen habe es auf etwa 40 Prozent der mehr als 700 lokalen Schilderprägemärkte gegeben. Alle Beteiligten hätten den Sachverhalt eingeräumt und dem Verfahren zugestimmt.



Nach Angaben des Kartellamts werden in Deutschland jährlich rund 25 Millionen Kfz-Kennzeichen ausgegeben. Der Verkaufspreis an private Endkunden habe in dem betreffenden Zeitraum bei etwa 20 bis 30 Euro pro Paar gelegen.