Wettbewerb

Das Bundeskartellamt in Bonn (picture alliance/dpa | Henning Kaiser)

Dies gab die Behörde in Bonn bekannt. Hintergrund ist ein jahrelanger Streit zwischen der Bahn mit Internetplattformen wie "Trainline" oder "Omio", bei denen Verbraucher ebenfalls Tickets für den Fernverkehr kaufen können. Dazu benötigen die Unternehmen bestimmte Daten der Bahn etwa zu Verspätungen oder Zugausfällen. Nach Auffassung des Kartellamts stellt die Bahn diese Informationen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Die Behörde wies das Unternehmen zudem an, den Wettbewerbern künftig eine Provision für die von ihnen verkauften Tickets zu zahlen.

"Trainline" begrüßte die Entscheidung als wichtig für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der DB und den digitalen Plattformen.

Die Bahn sprach dagegen von einem Eingriff in ihre unternehmerische Freiheit und kündigte Rechtsmittel an.

