Das Bundeskartellamt will Facebook angeblich das Sammeln von Nutzerdaten in Deutschland teilweise verbieten.

Der US-Konzern soll in den nächsten Wochen einen entsprechenden Beschluss geschickt bekommen, schreibt die BILD am Sonntag. Woher die Zeitung ihre Informationen hat, ist nicht bekannt. Eingeschränkt werden sollen laut Bericht alle Schnittstellen von Facebook zu Drittanbietern. Dazu zählen etwa die Facebook-Töchter Instagram und Whatsapp, Spiele-Apps und Webseiten, auf denen Facebooks-"Gefällt-mir"-Button eingebunden ist. Über solche Schnittstellen bekommt Facebook laut Kartellwächtern massenhaft Nutzerdaten.



Die Kartellwächter kritisieren, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung missbraucht und die Nutzer nicht wissen, was genau mit ihren Daten passiert. Schon Anfang vergangenen Jahres hatte Behörden-Chef Andreas Mundt angekündigt, dass das Sammeln und Verwerten von Daten aus Drittquellen ohne ausdrückliche Zustimmung der Nutzer womöglich verboten werden müsse.