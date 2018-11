Das Bundeskartellamt hat die Fusion der Warenhäuser Karstadt und Kaufhof genehmigt.

Behördenpräsident Mundt erklärte in Bonn, weder aus der Perspektive der Verbraucher, noch aus Sicht der Hersteller und Lieferanten gebe es durchschlagende wettbewerbliche Bedenken gegen den Zusammenschluss. Karstadt und Kaufhof erzielen demnach nur in einzelnen Regionen Marktanteile von mehr als 25 Prozent. Insgesamt hätten sie im stationären Geschäft und im Online-Handel viel Konkurrenz.



Die Mehrheit in dem neuen Unternehmen wird die Signa-Holding von Karstadt-Eigentümer Benko halten - nämlich 50,1 Prozent. Der Rest bleibt bei der kanadischen Firma HBC, zu der Kaufhof gehört. Welche Auswirkungen die Fusion für die Beschäftigten haben wird, ist noch ungewiss. Es gibt bisher keine Angaben zu möglichen Stellenstreichungen oder Filialschließungen.