Der Karstadt-Kaufhof-Mutterkonzern Signa darf 106 deutsche Reisebüros des insolventen Thomas-Cook-Konzerns übernehmen.

Dies entschied das Bundeskartellamt in Bonn. Es genehmigte auch den Erwerb der Thomas-Cook-Töchter "Bucher-Reisen" und Öger-Tours durch den türkischen Reiseveranstalter Anex-Tour.

Kartellamtspräsident Mundt sagte, die Übernahmen würden zu keinen wettbewerblichen Problemen führen.



Die deutsche Thomas-Cook war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten und hatte am 25. September Insolvenz beantragt.