Finanzbranche

Logo des Zahlungsdienstleisters PayPal (picture alliance/dpa-Zentralbild)

Wie die Behörde in Bonn mitteilte, soll geprüft werden, ob Paypal eine marktbeherrschende Stellung in Deutschland ausnutzt und den Wettbewerb behindert. Konkret geht es um zwei Klauseln der Nutzungsbedingungen. Danach dürfen Händler ihre Waren und Dienstleistungen nicht zu niedrigeren Preisen anbieten, wenn Verbraucher eine günstigere Zahlungsmethode als Paypal wählen. Zudem dürfen Händler keine Präferenz für andere Zahlungsmethoden erkennen lassen. Laut Kartellamt ist Paypal einer der teuersten Online-Zahlungsdienste in Deutschland. Vom Unternehmen gibt es noch keine Stellungnahme.

