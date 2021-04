In Deutschland werden die Preissprünge bei Benzin und Diesel immer größer.

Wie das Bundeskartellamt feststellte, habe es im vergangenen Jahr im Schnitt Preisunterschiede von täglich rund 12 Cent pro Liter gegeben. Demnach schwankten die Kraftstoffpreise tagsüber bis zu sechs mal. Innerhalb einer Stadt gebe es Differenzen von bis zu 22 Cent pro Liter. Die Preise für Benzin und Diesel seien meist morgens zwischen fünf und acht Uhr am höchsten und abends zwischen 18 und 22 Uhr am niedrigsten.



Die Kartellwächter raten dazu, Apps auf dem Smartphone zu nutzen, um sich günstige Tankstellen in der Nähe anzeigen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.