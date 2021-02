Bis auf wenige Ausnahmen gelten alle Rückkehrer aus dem früheren Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat bis heute als potenziell gefährlich.

Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht, liegen dem Bundeskriminalamt Erkenntnisse über 148 Frauen und Männer vor, die sich zumindest zeitweise dem IS angeschlossen hatten und heute wieder in Deutschland leben. Nur sechs von ihnen halten die Sicherheitsbehörden inzwischen für harmlos. 78 gelten als islamistische Gefährder. 64 weitere Rückkehrer führt die Polizei in ihren Datenbanken als relevante Personen.



Als "Gefährder" gelten Menschen, denen die Polizei eine schwere politisch motivierte Straftat zutraut. In der Kategorie "relevante Personen" werden die Namen von Menschen gespeichert, bei denen die Polizei davon ausgeht, dass sie sich an einer solchen Straftat beteiligen oder diese unterstützen würden.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.