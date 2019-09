Das Bundeskriminalamt hat erstmals ein deutschlandweites Lagebild zur Clan-Kriminalität erstellt.

Das Dokument wurde in Berlin vorgestellt. Am weitaus stärksten betroffen ist demnach Nordrhein-Westfalen; dort gab es im vergangenen Jahr 22 der bundesweit 45 Verfahren gegen kriminelle Clans. Sieben Verfahren gab es in Bayern, fünf in Berlin. Unter den Tatverdächtigen in diesem Bereich stellten libanesisch-stämmige Personen die größte Gruppe. Insgesamt ging die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Gruppierungen der Organisierten Kriminalität im vergangenen Jahr zurück, und zwar von 572 auf 535.