Die Zahl der rechtsextremistischen Gefährder in Deutschland ist nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts höher als bislang vermutet.

Eine Sprecherin der Behörde sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", mit Stand 18. Februar seien rund 60 Personen als Gefährder im Bereich der rechten politisch motivierten Kriminalität eingestuft worden. Kurz zuvor sei man noch von 53 solchen Personen ausgegangen. Gefährdern traut die Polizei schwere Gewalttaten bis hin zu Anschlägen zu.



Die Zahl der religiös motivierten Gefährder gab das Bundeskriminalamt mit 660 an. Sie hat sich demnach zwischen 2007 und 2018 fast verzehnfacht. Der Zuwachs sei einhergegangen mit den Kriegen in Syrien und dem Irak sowie mit dem zwischenzeitlichen Erstarken der IS-Terrormiliz, hieß es. Seit 2019 registriere man wieder einen leichten Rückgang in diesem Bereich. Unter Linksextremisten lag die Zahl der Gefährder den Angaben zufolge Ende Januar bei fünf.