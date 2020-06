Mit einem neuen Landesantidiskriminierungsgesetz geht Berlin über das bundesweit geltende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz hinaus.

Das Abgeordnetenhaus votierte in namentlicher Abstimmung mehrheitlich für das Vorhaben. Das Berliner Gesetz könnte nach seiner Verkündung noch im Juni in Kraft treten. Es dehnt das Diskriminierungsverbot auf staatliches Handeln, also die öffentliche Verwaltung, aus. Verboten wird Behörden, der Polizei, Schulen und Kitas, eine Diskriminierung unter anderem nach Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Weltanschauung, Religion und sexueller Identität.



Die Opposition kritisiert, dass Landesbedienstete damit unter Generalverdacht gestellt würden. Ähnlich äußerten sich mehrere Landesverbände der Gewerkschaft der Polizei. Mit dem Gesetz zeige der Berliner Senat ein kollektives Misstrauen gegenüber der Polizei, so der Brandenburger Landesvorsitzende Schuster. Die Kolleginnen und Kollegen der Brandenburger Polizei fühlten sich verunsichert, was bei unterstützenden Einsätzen in Berlin eintrete.