Treffen im Bundeskanzleramt: Es geht um die Verteilung der Kosten für die geplanten Entlastungen in der Energiekrise. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Der entscheidende Punkt sei, was die neu angekündigten Hilfen in Höhe von 200 Milliarden Euro konkret für jeden einzelnen bedeuteten, sagte Wüst im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es wäre ein großer Fehler, wenn die Bundesregierung die Beantwortung dieser Frage weiter herauszögere. Der CDU-Politiker betonte, der Bund stelle ein Entlastungspaket in sein Schaufenster und verlange von den Ländern einen Beitrag von 19 Milliarden Euro. Darüber werde man sprechen dürfen. Die Länder seien bereit, bei dem Entlastungspaket mitzubezahlen. Aber man müsse heute verschiedene große Fragen klären, darunter auch die Nachfolgelösung des 9-Euro-Tickets.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey bezeichnete die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Krankenhausfinanzierung und die Flüchtlingsfrage als die drei wichtigsten offenen Themen. Hessens Ministerpräsident Rhein sagte, die Länder wollten konstruktiv mitarbeiten, um die Energiekrise zu bekämpfen. Zugleich müsse der Bund die Länder aber weiter unterstützen. Die saarländische Regierungschefin Rehlinger sprach von einem fairen Lastenausgleich.

Lindner verlangt Beitrag der Länder

Bundeskanzler Scholz berät mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten darüber, wie die geplanten Entlastungen in Höhe von 200 Milliarden Euro finanziert werden sollen. Bundesfinanzminister Lindner ermahnte die Länder, ihren finanziellen Beitrag zu leisten. Es gebe höhere Steuereinnahmen durch die Inflation, die an die Menschen zurückgegeben werden müssten, sagte der FDP-Politiker im ZDF. Es könne nicht sein, dass Länder ihre Koalitionsvorhaben umsetzten und Haushaltsüberschüsse erzielten, während der Bund tief in den roten Zahlen sei und Krisenmanagement betreiben müsse. Es gebe feste Quoten zwischen Bund, Ländern und Kommunen, betonte Lindner.

Sozialverband fordert Entlastungen

Der Sozialverband Deutschland forderte die Bundesländer im Vorfeld des Treffens auf, das dritte Entlastungspaket nicht zu blockieren. Die Vorstandsvorsitzende Engelmeier sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, man brauche Solidarität der Starken mit den Schwächeren und eine Gemeinschaftsanstrengung von Bund und Ländern. Die hohen Kosten für Lebensmittel fielen jede Woche an, auch die Vorauszahlungen für Gas und Strom würden erhöht. Deshalb müsse die Entlastung vor allem für Geringverdienende, Arbeitslose und Rentner kommen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.