Die CDU sollte aus Sicht des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Günther offen dafür sein, auf Landesebene notfalls auch eine Minderheitsregierung mit Beteiligung der Linken zu dulden.

Zum Markenkern der CDU habe es immer gehört, dass man sich auch in schwierigen Situationen in Verantwortung begeben habe, sagte Günther den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft mit Blick auf die Regierungsbildung in Thüringen. Die Antwort könne nicht sein, dass man - Zitat - sturheil in die Opposition gehe.



Morgen will der Thüringer Landtag einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Linke, Grüne und SPD streben eine Minderheitsregierung unter dem bisherigen Regierungschef Ramelow an, die bei konkreten Projekten auf die Unterstützung von CDU und FDP angewiesen ist.