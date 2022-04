Medienrecherche

Die ukrainische Lehrerin Iryna Mikulska begleitet in der Gemeinschaftsschule Harksheide (Schleswig-Holstein) den Kunstunterricht einer Klasse mit Schülerinnen und Schülern, die aus der Ukraine geflüchtet sind. (picture alliance/dpa)

Das hat eine Umfrage der "Welt am Sonntag" bei den Kultusministerien ergeben. Demnach kümmern sich allein in Bayern bereits 200 sogenannte Willkommenskräfte um ukrainische Kinder, die vor dem russischen Angriffskrieg geflohen sind. In Sachsen seien es rund 120, in Berlin 30. In den anderen Bundesländern sind dem Bericht zufolge hunderte Bewerbungen ukrainischer Lehrkräfte eingegangen.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Prien, begrüßte die Entwicklung. Laut KMK werden derzeit 61.000 ukrainische Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen unterrichtet, bis zu 400.000 könnten es werden.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gaß, sprach sich dafür aus, auch Pflegekräfte aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.