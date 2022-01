Die sogenannte "Weisse Liste" der Bertelsmann-Stiftung informiert regelmäßig über die Qualität von Pflegeheimen. (Christoph Schmidt/dpa)

Die sogenannte Weiße Liste der Bertelsmann-Stiftung kommt zum Ergebnis, dass wichtige Angaben zum Personaleinsatz oder zur Hygiene zwar in allen Ländern vorhanden seien, aber meist unter Verschluss blieben. Menschen, die auf der Suche nach einem Pflegeheim seien, würden damit Informationen zu wesentlichen Auswahlkriterien vorenthalten. Nur Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin veröffentlichten Hinweise zur Pflegequalität so, dass sie allgemein verfügbar seien, hieß es weiter. In Baden-Württemberg und Hessen müssen die Prüfergebnisse nach Angaben der Stiftung zumindest durch die Pflegeheime selbst zur Verfügung gestellt werden.

Die "Weiße Liste" unterstützt Patienten, Angehörige und Gesundheitsexperten bei der Suche nach einem passenden Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung. Sie wird in regelmäßigen Abständen veröffentlicht.

