Bayern will sich um mehr Quereinsteiger bemühen. Das Kultusministerium in München teilte mit, die Möglichkeiten an Mittel- und Förderschulen sowie für bestimmte Fächer an Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen sollten ab kommendem Schuljahr ausgeweitet werden. Zudem werde an Grund- und Mittelschulen künftig die Besoldungsgruppe A13 als Einstiegsgehalt gezahlt - das wären knapp 4.800 Euro. Ähnliche Schritte hatte zuletzt auch Sachsen-Anhalt angekündigt. Mecklenburg-Vorpommern will dem Problem mit kürzeren Bewerbungs- und Einstellungsverfahren begegnen. Nordrhein-Westfalen erklärte, Prüfungsordnungen anzupassen, um etwa Gymnasiallehrer an Grundschulen beschäftigten zu können. Zudem wolle man den Beruf durch Entlastungsmaßnahmen attraktiver machen. Dazu zählten weniger Klassenarbeiten und Alltagshelfer. Letztere sollen etwa Klassenräume vorbereiten, Schüler zur Ruhe bringen, zur Toilette begleiten oder beim Jacke anziehen helfen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.