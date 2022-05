Danyal Bayaz, Bündnis 90/Die Grünen. (imago images / Christian Spicker)

Der Bund habe eine Verstetigung seiner Kostenbeteiligung zugesichert, es gebe aber noch keine Übereinkunft, heißt es in einer Mitteilung nach Abschluss der Finanzministerkonferenz in Nürnberg. Die Länder und Kommunen seien darauf angewiesen, dass der Bund seine Zusagen einhalte. Es bedürfe auch hier einer dauerhaften Regelung, die sich an der Zahl der flüchtenden Menschen orientiere.

Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz sagte, man habe schon heute fast so viele Geflüchtete wie 2015. Das Land wolle seiner humanitären Verantwortung nachkommen, führte der Grünen-Politiker aus. Aber das schaffe man nur, wenn sich der Bund stärker beteilige.

